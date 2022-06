D : "Le meilleur avec mon coming out, ça a été mon père. Taharra et moi, on est allé au Mexique pour son anniversaire et on a pris un tas de photos. Je montrais à mon père des photos du voyage et il y avait cette photo de nous en train de nous embrasser, et il a dit : "Whoa, qu'est-ce que c'est que ça ?". Je me suis mise à sourire à pleines dents et avant même de pouvoir me reprendre, ma bouche s'est mise à bouger : "Ça, c'est Taharra, je l'aime beaucoup, elle est très importante pour moi. Ma bouche a commencé à parler avant que mon cerveau ne puisse me rattraper, et j'ai senti mon visage rougir, mais il n'a pas vraiment relevé. Il a dit des trucs sur Dieu, la Bible, et puis il a dit qu'il m'aimait, et il a dit qu'il aurait souhaité que je lui aie dit avant."