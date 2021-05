Violettes, bi-angles, double croissant de lune… Le guide des symboles LGBTQ+

Vous connaissez peut-être les motifs double Vénus et double Mars, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg lorsqu'il s'agit de symboles représentant la communauté LGBTQ+. Certains de ces symboles, tels que les violettes et les œillets verts, étaient à l'origine un moyen secret pour les porteu·r·se·s de ces derniers d'indiquer leur sexualité - un peu comme le code handkerchief ou code du foulard en français. D'autres, comme le symbole pansexuel en forme de P, sont destinés à être plus facilement interprétés. Certains de ces symboles, comme les violettes, sont utilisés depuis des millénaires, tandis que d'autres, comme le symbole transféminisme, sont en place depuis moins de 20 ans. Quelle que soit leur origine, ces symboles sont des moyens pour la communauté LGBTQ+ d'afficher sa fierté.