Le mois de juin marque officiellement le lancement du mois de la fierté, qui met à l'honneur et célèbre la communauté LGBTQ+ . Bien que cette fierté ne se limite pas au mois de juin, c'est le mois où le rassemblement se fait le plus sentir. Prendre position contre les discriminations faites à la communauté LGBTQ+ community , nous on est pour. Ce mois comme tous les autres d'ailleurs. Voilà pourquoi on adore les tatouages qui représentent cette fierté au quotidien