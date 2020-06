De Stonewall à la Gay Pride : la naissance de la Marche des Fiertés

La planification du défilé n'a pas été évidente. Sargeant se souvient qu'il a fallu "près d'un an d’actions de sensibilisation comme ça se faisait dans les années 60" et "des mois de planification et de polémiques internes". Plus d'une douzaine de groupes de défense des droits des LGBTQ+ ont participé à la planification de l'événement, notamment le groupe féministe lesbien "The Lavender Menace", formé en réponse à l'exclusion des lesbiennes par le féminisme dit mainstream ; le Front de libération gay, formé après les événements de Stonewall ; l'organisation de défense des droits civiques des lesbiennes "Daughters of Bilitis" ; l'organisation de défense des droits transgenres "Queens Liberation Front" ; et divers groupes d'étudiants. Brenda Howard, militante et fondatrice du New York Area Bisexual Network, parfois surnommée la "Mère des fiertés", a organisé une série d'événements d'une semaine autour de la Journée des Fiertés, dont une danse. Comme le note Queerty, "la voix de Howard est restée l'une des plus fortes, des plus exubérantes et des plus productives de l'époque. Ce sont ses efforts qui ont aidé les militant·es homosexuel·les à poser les bases des célébrations de la Gay Pride, jusqu'au défilé de la Marche des Fiertés.