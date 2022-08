"À l’entraînement, il y a trois choses qui comptent", estime Shannon. Cette danseuse est également coach de fitness et combine des éléments issus du Raving et du HIIT dans ses entraînements. "Concentre-toi sur tes exercices et vide-toi la tête en écoutant ta respiration", conseille-t-elle. Bien sûr, l’alimentation avant et après l'entraînement, ainsi que les périodes de repos jouent un rôle essentiel, souligne-t-elle. Mais surtout, il est important de bien connaître et évaluer son corps. "Apprends quand il faut pousser et sortir de ta zone de confort, et quand il vaut mieux prendre du recul et ralentir", explique la coach.