Pour ce programme, il est nécessaire de maîtriser la technique du saut à pieds joints, et deux techniques un peu plus avancées : le « out & in » ainsi que le cloche-pied. Chaque jour, vous ferez une combinaison de corde à sauter et de planches , mais l’objectif est de développer l’endurance. Cela signifie qu’il faut commencer en douceur et augmenter le rythme et le niveau de difficulté au fur et à mesure, explique Kloots. Au début, sauter à la corde deux minutes sans interruption sera un véritable défi pour bon nombre de personnes, mais vous devriez atteindre les 10 minutes sans trop d’effort à l’échéance des 30 jours, ajoute-t-elle.