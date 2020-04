5 étirements matinaux faciles à faire pour gagner en souplesse

Votre température corporelle fluctue tout au long de la journée et de la nuit, en fonction de votre rythme circadien. Lorsque votre température corporelle est plus élevée, vous pouvez vous sentir plus flexible, car vos muscles fonctionnent mieux. En fin d'après-midi, la température corporelle de la plupart des gens est à son maximum , mais le matin, elle est au plus bas. C'est pourquoi, par exemple, un cours de yoga le matin peut sembler plus difficile qu'un cours du soir.