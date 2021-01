Yoga : 7 postures faciles pour enfin s’y mettre

De plus, vous n'avez même pas besoin d'assister à un cours en live pour faire du yoga - il y a beaucoup de mouvements que vous pouvez faire seul·e à la maison. Dans cette optique, nous avons demandé à Laura Ahrens de Ahrens Yoga (et auteure de Mat As Mirror) de nous montrer quelques mouvements clés du yoga qui sont excellents pour celles et ceux qui débutent. Il est préférable de faire ces postures dans l'ordre, mais vous pouvez les varier une fois que vous les maîtrisez. Faire cinq de ces mouvements pendant seulement 10 minutes le matin (en les maintenant chacun pendant 30 secondes à une minute et en respirant) peut faire des merveilles pour votre niveau de stress, votre force et votre souplesse.