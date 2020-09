8 tapis approuvés par les yogis pour une meilleure pratique du yoga

Nous ne sommes peut-être pas tou·s·tes en mesure de payer les équipements d'une salle de gym complète à domicile, mais il y a de fortes chances pour qu'un tapis de yoga, associé à des vidéos en ligne gratuites, soit un investissement rentable que nous pouvons justifier. Et, comme tou·s·tes celles et ceux qui ont tapé 'tapis de yoga' dans Google, internet offre un choix apparemment infini d'options. À première vue, vous pouvez penser qu'ils sont tous plus ou moins exactement les mêmes. Cependant, il y en a quelques-uns qui se démarquent du lot - et nous avons passé au peigne fin les sites les plus populaires pour vous en apporter la preuve, en nous basant sur les commentaires les plus positifs des yogis. Continuez votre lecture pour découvrir les meilleurs tapis de yoga d'internet !