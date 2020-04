Sport : 7 accessoires à avoir à la maison selon les pros

Comme mon appartement ne peut pas accueillir un vélo ou un tapis de course (et mon compte bancaire ne peut pas se le permettre non plus), je cherche des accessoires d'entraînement abordables qui me permettront de transpirer un peu plus et que je pourrai ranger dans mon placard quand j'aurai fini. "Chaque entraîneur a chez lui des kettlebells, des haltères, une corde à sauter et un tapis de sol", me confie Jennifer Lau, coach Nike Master et copropriétaire du Fit Squad à Toronto. Et un minuteur pour suivre les intervalles "afin de ne pas être distrait", ajoute-t-elle, notant que la motivation peut être difficile à trouver en ces temps de crise.