Fitness : 9 vidéos YouTube pour muscler ses abdos à la maison

S'il y a bien une catégorie fitness qui, selon moi, prime sur les autres, ce sont les exercices pour les abdos. Et de loin. Après tout, une sangle abdominale bien musclée est la base qui va soutenir à peu près tous les autres mouvements de votre corps. En plus, pas besoin d'aller à la salle de sport pour faire un bon gainage. YouTube regorge de contenus vidéo gratuits adaptés à tous les types d'entraînement possibles et imaginables, y compris les exercices abdominaux.