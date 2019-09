Mais laissez-nous — et la science — vous convaincre du contraire : les recherches montrent que les personnes qui font de l’exercice le matin sont plus alertes et énergiques, dorment mieux et suivent leurs routines fitness avec plus de constance.« Il y a quelque chose de vraiment gratifiant dans le fait d’avoir déjà fait sa séance de sport, avant même d’avoir commencé sa journée, » explique Jenna Wolfe , experte en fitness, personal trainer certifiée et ancienne correspondante fitness du Today show (elle saura donc nous conseiller deux ou trois trucs pour réussir à se lever et s’activer dès le matin). Comme vous avez réussi à régler ça avant même d’attaquer votre journée de travail, si votre réunion tarde un peu ou si vous décidez de profiter du happy hour après le boulot, vous n’aurez pas raté (pour la énième fois) votre séance de fitness.