Traitez-moi de folle, mais je trouve que rien ne vaut un bon vieux jogging. La seconde même où je claque la porte et que je me retrouve sur le trottoir, je suis contente de m'être motivée. J'utilise ce temps pour réfléchir aux événements de la journée, que ce soit ma vie professionnelle ou ma vie privée, ou pour écouter Lizzo ou les playlists qu'on me partage sur Spotify.Le plus dur, c'est de trouver la motivation, surtout quand il fait froid ou que j'ai mal dormi. Quand mon lit douillet m'invite à rester encore trente minutes de plus, plutôt que de mettre ma tenue de sport et sortir dans le froid glacial. Et encore, j'adore courir, donc j'imagine que ça doit être encore plus dur de trouver la motivation pour quelqu'un qui déteste ça.Après tout, de nombreux études montrent que beaucoup de gens n'aiment pas faire du sport, par exemple par que nous n'aimons pas les salles de gym. Certaines personnes sont même génétiquement prédisposées à prendre moins de plaisir à faire de l'exercice, comme le montre cette étude . Même les athlètes n'ont pas toujours envie de s'entraîner. La star du tennis Serena Williams le dit-elle : "Je déteste m'entraîner plus que tout, mais je dois le faire - quand je cours, je me concentre sur la victoire. C'est ça qui fait que je n'abandonne pas".