Et votre grand-mère avait raison quand elle vous disait de ne pas toucher à vos piqures. Selon Dr Rogers, le fait de gratter "peut rendre les piqûres plus urticantes et laisser des cicatrices, qui peuvent entraîner des changements de pigmentation ou la formation de marques permanentes". La meilleure chose à faire serait plutôt de presser une poche de glace dessus, dit-elle. "Les nerfs sont incapables de ressentir le froid et les démangeaisons en même temps", cela apaisera donc les démangeaisons sans aggraver les piqûres, dit-elle. Si vous êtes vraiment à bout, vous pouvez aussi essayer d'utiliser une crème d'hydrocortisone à 1 % deux fois par jour jusqu'à ce que la piqûre s'atténue, ou prendre un antihistaminique pendant une semaine si vous avez une forte réaction, explique Dr Rogers. En dernier recours, elle recommande de recouvrir d'un pansement la piqûre que vous n'arrivez pas à vous empêcher de gratter, en espérant que le fait de ne plus voir la piqûre vous aide à l'oublier.