10 types de pertes vaginales & leurs significations

Dans son émission spéciale sur HBO il y a quelques années, Amy Schumer a plaisanté en disant que l'une de ses résolutions du Nouvel An serait de "retirer juste une fois une paire de sous-vêtements et faire en sorte qu'on ne croit pas que je me suis mouché dedans". C'est drôle parce que c'est vrai : pourquoi avoir un vagin doit être aussi salissant ?