L'horaire de travail typique du monde occidental est formé autour du chronotype de l'ours, dont la productivité optimale se trouve entre 10 et 16 heures. Plus de la moitié de la population (55 %) est en résonance avec ce chronotype, principalement parce que ce dernier suit le cycle solaire, ce qui signifie que les ours se lèvent quand le soleil se lève et perdent de l'énergie quand il se couche.