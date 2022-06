Pendant un certain temps, on a dû se tenir à distance des autres et de leurs odeurs, et on s'est encore plus habitué à notre propre corps. Le fait que l'on ne puisse pas vraiment se sentir soi-même n'arrange rien. Selon Pamela Dalton , du Monell Chemical Senses Center, votre système olfactif est désensibilisé à votre propre odeur. Même si l'odeur est clairement mauvaise, les récepteurs olfactifs de votre cerveau s'habituent et, au bout d'un certain temps, ils cessent d'envoyer des messages concernant une odeur persistante. Et c'est sans compter sur la façon dont le Covid a bousillé nos sens. L'anosmie (perte de l'odorat) est un symptôme important du virus et, même si l'odorat des personnes atteintes est censé revenir dans un délai d'une semaine, il n'y a aucune garantie et un nombre important de personnes qui ont été infectées, en particulier au début de la pandémie, continuent d'avoir l'odorat affecté.