Hyperhidrose : comment gérer une transpiration excessive

"La transpiration me gâche vraiment la vie, ma mère est exactement dans le même cas. C'est pire si j'ai une réunion, un rendez-vous ou autre. Le temps que j'arrive, je suis en sueur et j'ai tellement chaud, surtout au niveau des mains, des pieds et du visage. S'il fait chaud, je prends le temps de m'asseoir près d'un ventilateur et de me rafraîchir avant le rendez-vous, ce qui peut sembler fou, mais quand les gens me voient en nage, ils comprennent", dit-elle. "L'ionophorèse a permis de stopper la transpiration de mes mains et de mes pieds, mais je ne peux pas l'utiliser sur le visage. La machine est chère, mais elle est efficace pour moi. C'est tout de même dommage qu'elle ne fasse pas disparaître le problème définitivement."