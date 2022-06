4 solutions pour éviter de transpirer sous les seins

Et ce n'est pas tout : la transpiration des seins peut également provoquer des boutons et des infections bactériennes, selon Alyssa Golas , professeure adjointe clinique au département de chirurgie plastique Hansjorg Wyss du NYU Langone Health. Elle explique que le candida aime les environnements humides, chauds et sombres, comme les seins. Vous pouvez vous retrouver avec une infection fongique ou bactérienne, qui peut provoquer des démangeaisons et des douleurs, et peut même nécessiter une crème sur ordonnance pour la traiter. (Si vous remarquez des symptômes tels que des démangeaisons continues, des boutons ou une peau fissurée, vous voudrez peut-être en parler à un médecin).