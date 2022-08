D'autres études ont également constaté que le fait d’étrangler durant le sexe était de plus en plus populaire, ce qui est probablement lié à la consommation de porno, mais ces études ne font pas la distinction entre l'étranglement consensuel et non-consensuel. Mais en plus de l'étude d'Herbernick, les anecdotes à ce sujet ne manquent pas - en 2016, Rose Surnow a écrit dans Elle au sujet d'un date qui l'a étranglé par surprise pendant qu’iels étaient en train de s'embrasser, et en 2017, Briony Smith, de Flare , a écrit que beaucoup de ses amies avaient fait l'expérience d'un étranglement par surprise, et que c'était un peu devenu comme une étape obligatoire du sexe. L'acte a même été mentionné dans le rapport explosif de The Atlantic de 2018, intitulé " The Sex Recession ". À titre personnel, j'ai eu plus d'un partenaire qui s’est mis à m'étrangler sans prévenir au milieu d'un rapport sexuel ou alors qu'on s'embrassait, et j'ai entendu des histoires similaires de la part de nombre de mes ami·es.