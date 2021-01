Est-il normal de saigner après avoir été doigté·e ?

L'utilisation d'un peu de lubrifiant à base d'eau permet de réduire les risques de coupures, car elle permet à votre partenaire de glisser ses doigts à l'intérieur et à l'extérieur avec moins de friction. "La lubrification est vraiment importante", explique Gupta. "Le vagin produit une lubrification pendant l'excitation, mais cela peut prendre du temps et des préliminaires. Assurez-vous d'y aller lentement, arrêtez-vous si vous vous sentez inconfortable et, surtout, communiquez sur ce qui vous fait du bien et ce qui n'en fait pas. (Que vous en ayez besoin ou non pour éviter les coupures, l'ajout de lubrifiant peut rendre la masturbation plus agréable).