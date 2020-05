Cycles menstruels : pourquoi vos règles influent sur vos selles

Les prostaglandines qui vous font faire davantage vos besoins peuvent aussi vous donner des gaz, et la nourriture que vous mangez y contribue également. Prenons le syndrome prémenstruel, aussi appelé SPM. Juste avant vos règles, vous pouvez ressentir une augmentation de l'appétit et des envies de nourriture, ce qui, selon les médecins, pourrait être lié à un taux de progestérone plus élevé. Cela signifie que dans les jours précédant vos règles, vous pourriez manger plus et déféquer moins, ce qui vous ferait sentir ballonnée. Lorsque votre progestérone baisse, votre corps a plus à évacuer que d'habitude.