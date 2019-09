Il existe bien entendu des tampons sans applicateur, mais nombreuses sont celles qui les trouvent difficiles à utiliser et ne sont pas non plus conquises par la coupe menstruelle. C’est là qu’intervient l’applicateur de tampons réutilisable DAME . La start-up, basée au Royaume-Uni, a développé un outil permettant de rendre les menstruations plus écologiques, même en utilisant des tampons normaux.