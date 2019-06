Si vous avez déjà ouvert un magazine, vous savez probablement que les règles ont la fâcheuse habitude de démarrer au moment le moins opportun . Qu’il s’agisse d'une belle tache rouge sur une robe d'un blanc immaculé lors d'un rendez-vous amoureux, ou encore de transformer une chambre en scène de crime après une partie de jambes en l’air, les règles peuvent sérieusement interférer avec vos plans — alors oui, ça laisse de belles anecdotes à raconter. Les menstruations sont tout ce qu’il y a de plus normal et il n’y a aucune raison d’en avoir honte — la quasi-totalité des personnes qui ont leurs règles ont dû à un moment ou à un autre attacher un pull autour de leur taille dans le but de cacher une tache de sang sur leurs vêtements . Alors si vous avez des vacances prévues, cela vaut le coup de prendre quelques minutes pour découvrir comment bien se préparer pour ses règles en vacances et éviter les mauvaises surprises.