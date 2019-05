Si cela ne vous arrive que de manière ponctuelle, et que la période d’arrêt est relativement courte, (un jour ou moins), ce n’est probablement pas la peine de s’inquiéter. Mais si vous remarquez que plusieurs jours s’écoulent sans saignements, mais que vos règles reprennent en force quelques jours plus tard — ou que vous avez des traces entre les règles — cela peut être le signe d’un problème plus sérieux. Les règles irrégulières peuvent être le symptôme de maladies telles que l’endométriose et du syndrome des ovaires polykystiques . Et si cela se produit durant trois cycles consécutifs, parlez-en à un docteur. Si cette interruption au milieu des règles est accompagnée de douleurs et d’un flux très abondant , il est préférable d'en parler à votre médecin. Et bien entendu, si vous avez le moindre doute ou la moindre question sur vos menstruations, la meilleure source d’information reste votre médecin.