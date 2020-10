La couleur Period de Pantone ne ressemble en rien au sang menstruel

La stigmatisation des menstruations est réelle. La "taxe tampon" est très réelle. Et beaucoup ne se soucient pas de considérer les coupes menstruelles - bien qu'elles constituent une alternative moins chère, plus sûre et plus écologique aux produits menstruels traditionnels - en raison de la perspective même de devoir toucher leur propre sang. Period est la plus jolie version imaginable du rouge du sang menstruel. Si l'objectif est d'éliminer les stigmates, pourquoi ne pas choisir une nuance de rouge qui se rapproche le plus possible du sang que nous voyons et touchons ? C'est l'insistance sur une version "jolie" aseptisée du corps des gens qui a créé le stigmate au départ. Nous devons laisser tomber le "joli" si nous voulons avoir ces "conversations plus précises et plus honnêtes sur les menstruations".