Mon vécu trouve écho dans le discours d'une Kényane de confession chrétienne qui m’a contactée après avoir vu mon tweet. « Adolescente, mon éducation a lourdement été influencé par la culture de l’honneur et de la pureté, » m’a-t-elle confié. « Et plus particulièrement par la chrétienté évangélique, importée des Etats-Unis. Tout ce que je savais des règles, c'est ce que j’avais appris de mon école Catholique, où l’utilisation du tampon n’était pas bien vue et où on encourageait largement le port de la serviette hygiénique. » Ayant évité les tampons à l'âge adulte (elle en avait été dissuadée par peur du syndrome de choc toxique), mon tweet l'a encouragée à réessayer et, après de nombreuses tentatives et des vidéos sur YouTube, elle a finalement réussi !