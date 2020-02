Voici ce que portent les femmes durant leurs règles aux quatre coins du monde

Grâce à l’attention qui est (enfin) accordée à la précarité menstruelle dans les médias ces dernières années, on commence à prendre conscience du fait que toutes les femmes n'ont pas facilement accès aux protections périodiques. Premier obstacle : leur prix élevé. Et ne pas avoir les moyens d'acheter des protections périodiques est source de honte et de stress pour de nombreuses femmes. Le gouvernement français a récemment pris une mesure importante pour mettre fin à la précarité menstruelle en annonçant qu'il fournirait gratuitement des protections périodiques gratuites pour les femmes précaires. Mais des millions de femmes et de jeunes filles dans le monde utilisent chaque mois des méthodes différentes pour gérer leurs cycles menstruels, que ce soit pour des raison financières, environnementales ou sanitaire. Une nouvelle série photos à l'initiative de l'organisation caritative WaterAid nous présente les solutions aussi surprenantes qu'ingénieuses auxquelles ont recours les femmes durant leurs règles dans le monde entier. De l'Australie à la Zambie, des femmes et des jeunes filles confectionnent leurs propres protections périodiques dans des matériaux inattendus — et bien que ce ne soit pas des solutions idéales, elles font l’affaire.« Les femmes ne devraient pas avoir à s'inquiéter de savoir où aller et comment gérer leurs règles, ni même de savoir si les infrastructures appropriées, comme l'eau courante et un système d'évacuation adéquat, seront disponibles », explique Louisa Gosling, responsable des programmes de qualité de WaterAid. L'organisation caritative appelle les gouvernements à donner la priorité à l'accès aux produits sanitaires et à des installations sanitaires appropriées, entre autres, « pour s'assurer que les femmes ne sont pas exclues de la société une fois par mois en raison d'un processus on ne peut plus naturel. »De la coupe menstruelle au bout de tissu, en passant par la jupe menstruelle et les serviettes hygiéniques faites maison, les femmes ont recours à une multitude de méthodes pour s'en sortir. Découvrez les protections périodiques utilisées par ces femmes aux quatre coins du monde.