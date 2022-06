Voilà pourquoi vos règles peuvent causer des bouffées de chaleur

Pour celles et ceux d'entre vous qui ont eu la chance de ne jamais avoir de bouffée de chaleur, voilà de quoi on parle : cette sensation est décrite comme une vague de chaleur qui commence au milieu du corps ou dans le cou, puis remonte rapidement vers le visage. Le pire ne dure qu'une vingtaine de secondes, précise Dr Shirazian, mais il faut parfois quelques minutes pour se sentir à nouveau complètement normal·e. Et même si vos bouffées de chaleur sont brèves, elles peuvent devenir de plus en plus fréquentes avec l'âge. Oh et - bonus fun - ces bouffées sont plus susceptibles de se produire la nuit.