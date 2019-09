Obwohl sie fast ausschließlich mit den Wechseljahren assoziiert werden, sind „Hitzewallungen auch bei jungen Frauen etwas ganz normales“, sagt Gynäkologin Dr. Shirazian. Bei den meisten Menschen beginnt ein Gefühl von extremer Hitze in der Körpermitte oder im Hals, von wo aus es sich wellenartig im ganzen Körper ausbreitet und besonders im Gesicht deutlich zu spüren ist. Laut Dr. Shirazian dauern solche Wallungen in der Regel nicht länger als 20 Sekunden. Bis du dich danach jedoch wieder normal fühlst, braucht der Körper einige Minuten Zeit. Und selbst wenn die spontanen Hitzeausbrüche nur kurz dauern, werden sie in der Regel mit dem Alter immer häufiger. Außerdem gesellen sich mit der Zeit oftmals auch noch nächtliche Attacken dazu. „Besonders für Frauen, die sich gerade in ihren Wechseljahren befinden oder sie schon hinter sich haben, können Hitzewallungen kräftezehrend sein“, erklärt Dr. Shirazian.