Nachdem mir Dr. Zamani versichert hat, dass ich nach der Prozedur nicht einfach mehr an anderen Körperstellen schwitzen würde, entschied ich mich, einen Termin in der Cadogan Clinic in London zu machen. Da keine Betäubungscreme verwendet wird, machte mir der Gedanke, mehrere Injektionen in mein Gesicht zu bekommen etwas Angst. Im Nachhinein hätte ich mir gar keine Sorgen machen müssen. Dr. Zamani und ich besprochen zunächst, an welchen Stellen ich am meisten schwitze – an meiner Nase, meiner Oberlippe und den Schläfen – und dann machte sie sich ans Werk.