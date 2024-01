5 Profi-Tipps, mit denen deine Augenbrauen voller & schöner nachwachsen

Zupfen ist im Vergleich zum Rasieren, Waxen oder Threading die beste Option, um die Augenbrauen nachwachsen zu lassen. Es erlaubt nicht nur eine präzisere Haarentfernung, sondern schwächt die Haarwurzel selbst. Zur Pinzette solltest du aber immer im bestmöglichen Licht greifen – am besten im Tageslicht. Auf einen Vergrößerungsspiegel verzichtest du dabei besser, weil er deinen Blick verzerren kann. Sei gewarnt: Die erste Phase kann schwierig sein. Vielleicht bemerkst du nämlich ein stärkeres Haarwachstum in der Nähe des Augenlids. Hier gilt: Vertraue dem Prozess – lässt du die neuen Haare nämlich in Ruhe und zupfst sie nicht aus, werden sie die Brauen nach und nach ausfüllen. Streicher empfiehlt, nur in der Nähe des Augenlids zu zupfen. Wenn du Angst davor hast, mit der Pinzette in der Hand vielleicht ein bisschen zu viel Spaß am Zupfen zu haben und es dann doch zu übertreiben, kannst du dir auch eine:n Kosmetiker:in suchen, der oder die mit einer Pinzette arbeitet.