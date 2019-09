Lange hat es gedauert, aber jetzt ist es endlich soweit: Deine Augenbrauen sehen wieder so aus wie sie es früher mal getan haben, bevor du mit dem Waxen/Zupfen/Threaden angefangen hast. Yay! Gratuliere! Der nächste Schritt ist nun, die richtige Form zu finden. Bei manchen verlaufen die Brauen flacher (Cara Delevingne), bei anderen steigen sie etwa in der Mitte an und fallen dann wieder ab (Halle Berry). Es kommt immer auf die Gesichtsform an. Weil deine Haare jetzt rausgewachsen sind, kannst du sehen, wie dein natürlicher Brauenbogen aussieht. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du einen Stift nehmen und ihn über deine Nasenspitze halten. Neige ihn direkt über die Mitte deiner Pupille. An dem Punkt, an dem der Stift deine Braue berührt, sollte der höchste Punkt des Bogens sein. Das ist ein ganz guter Anhaltspunkt, um die gefürchtete Tadpole Brow (über der Nase dick, nach außen hin viel zu dünn) oder andere Missgeschicke zu vermeiden.