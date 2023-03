TikToks Eyeliner-Hack sorgt in 10 Sekunden für Smoky Eyes

Ich fuhr also mit dem Kajal an beiden Augen sowohl am Ober- als auch am Unterlid an der Wasserlinie entlang. Dabei war es unmöglich, nicht gleichzeitig auch ein wenig die unteren Wimpern anzumalen – was aber nicht weiter dramatisch ist, weil das nur zusätzlich zum Smoky-Effekt beiträgt. Auf TikTok machten sich einige Leute in den Kommentaren Sorgen wegen des Verreibens des Kajals, weil es zu dünnen Falten beitragen könne. Zuallererst mal: Falten rund um die Augen sind völlig normal, während wir älter werden. Ich kann außerdem bestätigen, dass die Reibebewegung schnell vorbei und ohnehin nur minimal ist und somit kaum schaden dürfte. (Ich reibe jedenfalls stärker an meiner Haut rum, wenn ich mir zweimal pro Tag das Gesicht wasche.) Mein Rat: Sei sanft und benutze dabei wie Elise den Ringfinger, oder wie ich den kleinen Finger.