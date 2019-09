Was du schon immer über Permanent Eyeliner wissen wolltest

Wir wissen leider nicht, ob Beyoncé mit der Songzeile „I woke up like this“ auf den Beautytrend anspielt, der aktuell einen weltweiten Hype erfährt. „Permanent Make-up“ hat sein Schmuddelimage abgelegt, denn wir denken dabei schon lange nicht mehr an strichartige, auf die Stirn tätowierte Augenbrauen. Heutzutage ist permanentes Make-up unauffällig, natürlich und makellos eingearbeitet. Ein besonders schönes Beispiel hierfür liefert die Arbeit von Dominique Bossavy , die aktuell halb Hollywood, darunter Celebrities wie Lena Dunham, Michelle Williams und Megan Fox, mit frischen Looks versorgt. Ihre Berufsbezeichnung Gesichtstattoo-Artist mag sich im ersten Moment vielleicht etwas verstörend anhören, aber wir erklären noch, was genau dahintersteckt.