Wenn man an Augenbrauentattoos denkt, denkt man wahrscheinlich an jene geraden Linien, oft in blau-grau oder in einer anderen merkwürdigen Farbe, die so aussehen, als seien sie mit einem Buntstift aufgemalt. Das sind sie nicht. Micro Blading besteht aus semipermanenten Pigmenten, die mit einer dünnen Klinge in die Oberfläche der Haut gedrückt werden, um das Wachstum des bereits vorhandenen Haars nachzuahmen (falls man welches hat), und um die Augenbrauen breiter zu machen, jedoch den natürlichen Look zu erhalten. Dazu braucht man keine Tätowiermaschine, keine Tinte, kein Blut und keine Ausfallzeit — es sieht sogar am besten aus, wenn ein Profi es mit der Hand macht. Wenn es richtig gemacht wird — wie etwa bei der auf Instagram berühmt gewordenen kosmetischen Tattoo-Künstlerin Shaughnessy Keely (Disclaimer: Sie ist komplett ausgebucht) — glaubt man kaum, dass es kein echtes Haar ist. Klingt zu gut, um wahr zu sein, oder?