Sorry, aber diese 7 Make-up-Produkte kannst du dir sparen

Wenn du sehr feine Wimpern hast, kann ein Mascara-Primer dabei helfen, sie zu verlängern und zu verdichten. An den meisten Wimpern sorgen sie aber eher für einen klumpigen oder unnatürlichen Look, meint Hughes. Das gilt vor allem, wenn sie eine andere Farbe haben – wie Weiß –, die sich mit deinem Mascara nicht so gut verdecken lässt. Dadurch brauchst du mehr Wimperntusche als sonst. Dank Entwicklungen in der Beauty-Branche verleihen die meisten Mascaras heute ohnehin schon ordentlich Länge und Volumen und trennen die Wimpern gut voneinander. Somit ist Mascara-Primer eigentlich überflüssig. Hughes’ persönliche Favoriten sind Lancôme Lash Idôle Mascara (21,95 € via Sephora), benefit They’re Real! Lengthening Mascara (19,39 € via Douglas) und Maybelline Lash Sensational Sky High Mascara (12,99 € via Rossmann).