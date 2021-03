Weniger Rötungen & extra Glow dank dieser Color Correcting Creme

Wenn du nur Cicapair verwenden willst, gibt es allerdings einen Nachteil: Die Creme eignet sich nicht für alle Hauttöne. Die Lösung: Trage darüber eine Foundation deiner Wahl auf, um Rötungen noch mehr zu kaschieren. Wenn du nur nach einer farbkorrigierenden Behandlung suchst, gibt es andere Marken, die für eine breitere Palette von Hauttönen geeignet sind. Probier doch die IT Cosmetics' Your Skin But Better CC+ Cream (39,50 Euro). Diese Creme wartet mit einer Handvoll farbkorrigierender Töne auf und ist eher eine Mischung aus Foundation und Concealer. Eine kleine Menge reicht aus, um ein natürliches Finish zu erzielen. Niods Photography Fluid Opacity 12% (24,00 Euro) hinterlässt einen Airbrush-Effekt auf der Haut. Wenn du dieses Produkt unter der Foundation aufträgst, wird dein Make-up makellos aussehen. Stilas One Step Correct Colour Corrector (23,95 Euro) ist ebenfalls eine großartige, feuchtigkeitsspendende Grundierung, die sich nahtlos mit einer Foundation und einem Concealer vermischt.