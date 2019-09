Heute ist die Auswahl an Grundierungen glücklicherweise genauso groß wie die Bandbreite an unterschiedlichen Hauttypen und -tönen; so findet auch nach einigen Fehlversuchen am Ende doch noch jede*r die perfekte Foundation – wieder eine Parallele zum Dating. Jetzt stellt sich also nur noch die Frage nach dem gewünschten Finish. Während ölige Hauttypen meist eine Mattierung durch Puder wünschen, präferiere ich auf meiner klassischen Mischhaut eher flüssiges Finish, das sich nach dem Auftrag leicht setzt. Aber da ist noch lange nicht Schluss: Make-up gibt es sogar in fester Form, als Mousse oder cremigen Stift. Welches dein perfektes Match ist? In der Slideshow findest du die Antwort. Mit Klick auf den Link gelangest du direkt zu deine*r Auserwählten, ganz ohne lästiges Hin- und Herschreiben über eure Hobbys, versprochen!