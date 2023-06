Meine fettige Haut ruiniert mein Make-up nicht mehr – dank diesem Trick

In anderen Worten: Fett ist unser Freund, nicht unser Feind. Trotz der diversen Vorteile meiner fettigen Haut nervt mich an ihr aber doch, dass mein Make-up darauf herumrutscht. Das gilt insbesondere für Foundation und Concealer . Mit diesem Problem bin ich scheinbar nicht allein. Google wird andauernd nach Skincare-Routinen für fettige Haut gefragt, und auf TikTok bringt es der Hashtag #oilyskinhacks auf 2,1 Milliarden Views. Das Internet ist voller Videos, in denen Expert:innen und Influencer:innen ihre Haut mit Reiswasser behandeln und mit ölabsorbierenden Rollern über ihr Gesicht fahren, um ihr Make-up an Ort und Stelle zu fixieren.