Weg mit Lippenstift – Ich trage nur noch TikToks „Cherry-Cola“-Lippen

Ich versuche, meine Kosmetikprodukte aufzubrauchen, bevor ich mich nach neuen umsehe. Deshalb habe ich zum Morphe x Ashley Strong Lip Pencil in Gilded Spirit (14,99 € via Douglas) gegriffen, um diesen Look zu kreieren. Mit einem MAC Cosmetics Lip Pencil (17,79 € via Douglas) kannst du allerdings nichts falsch machen, denn die Farbpalette ist umfangreicher als bei anderen Marken. Eine Sache, die du beachten solltest, ist, dass deine Lippen ziemlich trocken werden, wenn du den Lipliner überall aufträgst. Bevor ich einen Lippenstift oder sogar einen Lippenstift auftrage, schmiere ich meine Lippen mit The Ordinary Natural Moisturizing Factors + PhytoCeramides (23,95 € via Sephora) ein. Das ist eine hervorragende Feuchtigkeitscreme, die ich fast jeden Tag für mein Gesicht benutze, aber ich habe auch festgestellt, dass sie ein noch besserer Lip Primer ist.