9 Nagellackfarben, die zu allem passen – laut einer Nail Artist

Dieser Ton, gepostet von Peggy Nails , liegt direkt in der Mitte zwischen Tiefschwarz und Grellrot. Obwohl die Farbe oft mit Herbst oder Winter assoziiert wird, strahlt sie am besten im Sonnenlicht. „Opulente, dunkle Rottöne lassen die Nägel besonders elegant aussehen“, erklärt Ami. „Diese Farbe hat nicht ohne Grund über die Jahre echten Kultstatus erreicht, weil sie in so vielen klassischen Filmen und auf zahlreichen Catwalks zu sehen war. Sie wird bis heute regelmäßig in Nagelstudios gewünscht, weil sie jedem Teint gut steht.“