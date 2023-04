5 Nagellack-Farben, die diesen Frühling überall sind

„Ich trage meine Nägel momentan gern kurz, und dazu am liebsten zwei Schichten transparentes Rosa. Das Ziel ist, die Nägel ‚nackt‘ aussehen zu lassen, ohne dass sie wirklich unlackiert sind, weil sie glänzen und meine weißen Flecken auf den Nägeln kaschiert sein sollen. Ich mag den Dior Nail Glow (31,00 € via Dior), der meine Nägel farblich ausgleicht und zum Strahlen bringt. Wenn ich im Nagelstudio bin, lasse ich gerne ein bisschen Nail Art hinzufügen – wie einen kleinen Punkt am Nagelansatz, so wie hier , oder dezente French Nails .“ – Megan Decker , Beauty-Redakteurin