Stell dir vor, du hast Wochen damit verbracht, deine Nägel wachsen zu lassen, nur um dann zu bemerken, dass in der Mitte der Spitze eine dünne, weiße Linie erscheint. Eine falsche Bewegung könnte deinen Nagel in zwei Teile spalten. Die Folge ist, dass dir der Nagel einreißt (bitte nicht!) und du wieder von vorne anfangen musst. Was ist also los? „Nägel neigen dazu, in der Mitte zu splittern, wenn der Nagel trocken und brüchig geworden ist“, erklärt Nagel- und Schönheitsexperte Leighton Denny . „Dem Nagel fehlt die nötige Feuchtigkeit, sodass er steif und wenig flexibel wird, leicht bricht und sich spaltet.“