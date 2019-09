Psoriasis: Diese Behandlung half endlich gegen meine Schuppenflechte

Nach einer Woche wurde es noch schlimmer. Die Pünktchen zogen sich nun über meinen Rücken und Bauch, meine Beine, Brust und Arme. Absurderweise hatte ich selbst im Bauchnabel welche. Nachdem ich in einer Nacht relativ viel getrunken hatte, war ich am nächsten Morgen am ganzen Körper ungefähr so rot wie ein Hummer. Auf der Stelle vereinbarte ich einen Termin bei meiner Dermatologin und versteckte meinen Ausschlag unter Rollkragenpullovern und langärmeligen Shirts, bis es soweit war .