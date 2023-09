Nicht jede Haut braucht Moisturizer, meint diese Skincare-Expertin

Übrigens gewöhnt sich deine Haut im Laufe der Zeit nicht an bestimmte Produkte oder Wirkstoffe, betont Paula. Die Produkte hören für dich nicht irgendwann auf zu wirken; das ist ein absoluter Irrglaube. „Stell dir mal vor, die Sonnencreme, die du heute trägst, würde in sechs Monaten für dich plötzlich nicht mehr funktionieren. Das ergibt gar keinen Sinn. Das ist ein absurder Mythos“, sagt sie. Aber was, wenn du trotzdem das Gefühl hast, dein Lieblingsprodukt wirke nicht mehr so gut wie früher? „Es ist einfach so, dass deine Haut zu verschiedenen Zeiten verschiedene Wirkstoffe braucht. Sie wünscht sich all das, was sie sich nicht selbst produzieren kann.“