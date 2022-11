7 Hautpflege-Tipps für den Winter von einer Dermatologin

„Im Winter ist die Luftfeuchtigkeit eher niedrig“, erklärt Dr. Ahmed, „also müssen wir der Haut so viel Feuchtigkeit zuführen wie möglich, um die Hautschutzbarriere zu bewahren.“ Wenn du deine Produkte auf feuchte Haut aufträgst, erzählt sie weiter, führst du der Haut zusätzlich noch die Feuchtigkeit des Wassers zu, die du dann mit deinen Produkten in der Haut „verschließt“. „Dabei musst du aber nicht übertreiben“, sagt Dr. Ahmed. „Bewahre deine Produkte einfach im Badezimmer auf und trage sie direkt nach dem Duschen auf. Dasselbe gilt übrigens auch für den Rest des Körpers.“ Das funktioniert besonders gut, wenn deine Feuchtigkeitspflege ein Humectant (Feuchthaltemittel) enthält, das die Feuchtigkeit in der Haut versiegelt – wie zum Beispiel Hyaluronsäure, Polyglutaminsäure oder Glycerin. Diese Wirkstoffe findest du besonders oft in Gesichtscremes.