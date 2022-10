Wenn du das liest, benutzt du Peelings vermutlich zu oft

Aber die Sache ist die: Abgestorbene Hautzellen sind gar nicht so schlimmm und du kannst deine Haut übrigens auch überpeelen. Wie oft ist also zu oft, wenn es ums Peelen geht? Was ist der Unterschied zwischen chemischen und mechanischen Peelings? Und was kannst du tun, wenn du es mit einem neuen Gesichtspeeling übertrieben hast? All das erfährst du in unserem Peeling-Leitfaden.