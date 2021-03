Gibt es „Stressakne“ wirklich? Wir haben Expert:innen gefragt

Meine ersten Pickel hatte ich in der Grundschule, und als ich in die achte Klasse kam, war ich deswegen zum ersten Mal beim Dermatologen. Die Akne ließ zwar erst zwei Jahre vor meinem Schulabschluss nach – seitdem habe ich aber durch verschreibungspflichtige Medikamente und Salben bessere Haut. Nach der Uni war ich dann der Meinung, meine nächtliche Retinol-Routine ganz aus meinem Leben streichen zu können. Konnte ich auch – zumindest bis zur Corona-Pandemie, als meine Akne plötzlich wieder zu alter Hochform auflief. Ich fühlte mich unwohl in meiner Haut, nicht bloß wegen der Optik, sondern insbesondere wegen der Schmerzen. Mein Gesicht brannte und juckte, weil es sich zum zweiten Mal an die Isotretinoin-Behandlung gewöhnen musste.