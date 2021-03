J'ai commencé à avoir de l'acné au collège, et à la rentrée de 3e, je me suis donnée pour mission de consulter un dermatologue et d'attaquer le lycée sans boutons. En réalité, il a fallu deux ans pour réduire visiblement les éruptions, mais j'ai gardé une peau plus nette depuis lors grâce à des prescriptions et des traitements topiques. Après l'université, je pensais pouvoir me débarrasser de ma routine nocturne au rétinol, mais la pandémie a frappé et ma peau a repris ses vieilles habitudes. J'étais mal dans ma peau, non seulement à cause de son aspect, mais aussi parce que mon visage me faisait mal et me démangeait après avoir subi l'inévitable cure de trétinoïne pour la deuxième fois.